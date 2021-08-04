市民買賓利疑被騙報案　入稟控警6年未完成調查索償50萬 (15:35)

原告為市民楊俊峰（音譯），被告為警務處處長。入稟狀指出，原告由2009年起經營車房生意，2014年起向徐姓汽車經紀購買二手車，2015年更向該經紀以70萬元購買一架黑色二手賓利汽車，該經紀指示他把50萬元訂金存入一個戶口，惟他從未收到汽車，更無法聯絡該經紀。他同年9月到將軍澳警署報案，案件由九龍城區調查組接手。

警方調查發現，戶口屬於一間汽車公司，該公司聲稱款項由名為柳玉英的女子存入作為購買汽車的訂金，對柳玉英及原告的交易毫不知情，該公司主動將訂金交予警方作調查。警方通知原告，他與柳玉英是訂金的競爭者，要由法庭裁定原告或柳玉英為50萬元的持有人。

原告今年5月透過律師致函警方，多次要求跟進，但警方在7月回覆稱，涉事主腦仍在逃，案件調查中，進行拘捕前，不宜進行任何訴訟程序。

入稟狀續指出，警方仍未完成調查或展開任何民事訴訟、向原告匯報調查進度，或邀請他參與調查，指稱警方違反《警隊條例》，未有履行其職責及疏忽。