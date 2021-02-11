新冠肺炎｜港增兩輸入確診均帶變種　澳門確診者密切接觸者曾訪尖沙嘴灣仔多處須強制檢測【附名單】 (16:32)

另外，衛生防護中心總監林文健表示，港方昨晚（3日）接獲澳門通報，一名澳門確診者的密切接觸者於8月2日抵港，衛生防護中心正跟進個案。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示：

．該密切接觸者是與澳門確診女學生一同到西安交流的同學，沒有接種新冠疫苗

．7月24日結束交流後返回澳門

．8月1日在澳門病毒檢測呈陰性

．8月2日用回港易與兩名已接種新冠疫苗的家人（均為香港人）乘金巴到港，轉乘A21巴士出市區，入住尖沙嘴金巴利道帝樂文娜公館，並曾到美麗華商場牛角晚膳。8月3日到入境處辦手續，並到灣仔謝斐道樂樺工房午膳，以及曾到佐敦遠東發展商業大廈惠康和寶安商業大廈地下萬寧購物。上述地點要強制檢測

．涉事一家人已被送入檢疫中心，今日病毒檢測呈陰性，當局會為他們化驗是否有新冠病毒抗體

．8月2日下午12時至4時乘金巴從澳門來港的人，以及在同時段曾乘坐城巴A21的人，均須進行強制檢測

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