18歲青年涉搶槍被控暴動襲警　警書面口供無提檢獲證物　認疏忽「有改善空間」 (15:16)

X供稱上水廣場天橋有男子被圍毆，懷疑被告是涉案者，X亦曾見被告打開棕色雨傘。X與同袍制服被告後，在商場電梯附近檢獲懷疑屬於被告的雨傘，並交給另一名警員。辯方在盤問時指出，X的書面口供無提及相關情節，X稱「呢個我認為我有改善空間」，承認其疏忽。X庭上供稱曾用警棍擊打被告4次，但辯方質疑他庭上口供與書面證供有出入，X解釋當時「電光火石」，直至去年案件主管讓X翻看片段才發現次數有不同，X同意是自己疏忽。

辯方又提到，X去年曾於裁判法院以證人身分作供，遭裁判官質疑其證供與片段有關鍵出入，因此不佔任何比重，被告最後罪脫，辯方問他有否從新聞上得知消息，X稱不知道，又稱「壓力大，唔想加大壓力」，辯方質疑X因該案而申請匿名令，X解釋，他由2019年9月至去年一直被滋擾。

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