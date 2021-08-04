天氣｜天文台發出黃色暴雨警告信號 (17:13)

【16:35】天文台發出特別天氣提示，與熱帶氣旋盧碧相關的雷雨區正影響珠江口一帶，未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有狂風。本港地區今晚（4日）及明日（5日）天氣預測，大致多雲，間中有驟雨、雷暴及狂風，局部地區雨勢較大，氣溫介乎27至30度。吹和緩至清勁西至西北風，離岸及高地間中吹強風，明日漸轉吹西南風。海有湧浪。展望隨後一兩日仍然間中有驟雨，周末期間天色逐漸好轉。

【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫30.2度，相對濕度77%，一號戒備信號現正生效。本港地區今日下午及今晚天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有狂風，局部地區有雷暴。吹和緩至清勁北至西北風，初時高地間中吹強風，海有湧浪。

【11:45】天文台表示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋盧碧會逐漸遠離香港。當盧碧對本港不再構成威脅時，天文台將會取消所有熱帶氣旋警告信號。與盧碧相關的雨帶及西南季候風會在未來兩三日間中為香港帶來驟雨及狂風，海面會有湧浪。市民請保持警覺。

【07:30】上午7時半，天文台錄得氣溫28.1度，相對濕度82%，一號戒備信號現正生效。天文台表示，在上午7時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南約180公里，預料向偏東方向移動，稍後轉向東北方向，時速約12公里，橫過廣東沿岸海域。該熱帶低氣壓正逐漸遠離香港，但本港高地初時仍間中吹强風。預料一號戒備信號會維持一段時間。與該熱帶低氣壓相關的雨帶仍會在未來數天間中為香港帶來驟雨及狂風，海面會有湧浪。

本港地區今日天氣預測短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。稍後驟雨較多及有狂風，局部地區有雷暴。最高氣溫約31度。吹和緩至清勁北至西北風，初時高地間中吹強風。海有湧浪。