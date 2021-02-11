假扮子女騙14長者135萬　警破電騙集團拘3無業男 (16:36)

警方港島總區重案組2A隊高級督察吳嘉宇表示，警方於上月6至28日期間接獲13宗報案，案中涉及「猜猜我是誰」及「虛構綁架」騙案，騙徒會假扮成事主子女或子女朋友致電事主博取信任，訛稱被捕、被禁錮或因意外入院急要金錢應急，事主上當後會被要求帶現金到沒有閉路電視覆蓋的指定地點交收。

警方經調查後鎖定其中2名涉案男子，昨日（2日）追蹤2人到土瓜灣一公園，當時該2名男子正與另1名可疑男子接洽，及後該批男子重施故技向一名78歲老婦索取8萬元現金，探員隨即上前拘捕3人。

13宗案件涉及14名事主（71至88歲），共被騙走135萬元，分別被騙5至20萬元不等，損失最多的案件中，騙徒假扮事主兒子訛稱被警方拘捕，急需20萬元保釋金，事主不虞有詐受騙。

被捕3名男子（25至32歲），均報稱無業，現正被扣查。其中一名被捕男子報稱於社交媒體搵快錢群組被招募，對方答允事成後將有報酬，他被捕時負責「睇水」，正調查他在集團中是否有其他角色。

行動中警方檢獲多部電話及騙徒犯案時身穿的衣物，3人現正被扣留調查。