抽脂誤殺案｜拉丁舞師抽脂亡　法醫稱死因不明　應由外科醫生及麻醉師調查 (15:26)

被告關孝孜（現年38歲）被控於2014年6月26日，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩（終年32歲）。

衛生署法醫高永富表示，從事主遺體發現多處因抽脂手術造成的醫療傷口，雖然表皮傷口較細小，但皮下約23厘米長、14厘米闊的大面積脂肪被抽走，引致出血。他透露，事主身形肥胖及體內葡萄糖水平偏高，可能患有糖尿病，但程度不足以致命；事主的尿液樣本被驗出麻醉藥「異丙酚」（Propofol）和鎮靜劑「咪達唑崙」（Midazolam）等，相信與麻醉手術有關。

辯方盤問下，高永富表示，事主有心肌細胞壞死的情况，不過程度屬輕微。他又提到，如果病人被抽取大量脂肪，脂肪組織可能循環至各個器官，導致「脂肪栓塞症候群」，不過事主沒有此情况。

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