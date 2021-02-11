18歲青年涉搶槍控暴動等3罪　警稱瞥見被告握槍柄　辯方質疑警記事簿無提及 (16:15)

與警員X一同追截被告的警員周呈琛供稱，前年12月28日上水廣場天橋一名男子被圍毆，他與警員X到場追截涉案者。庭上播放的片段顯示警員追捕過程，警員周呈琛手持防暴圓盾及胡椒噴霧，同袍X則手持警棍，背着防暴槍。X在前追捕身穿黑外套的被告，周呈琛跟上協助 ，曾警告「警察，咪走，否則使用胡椒噴霧」，隨即施放，周呈琛欲上前搭被告膊頭，卻被推開後一米，周呈琛感到心口疼痛，並再施放胡椒噴霧。

周呈琛續稱，被告一邊跑一邊脫下外套，露出紅色上衣，並嘗試進入商場內Swarovski舖位。X與被告糾纏期間，X曾大呼「搶槍」，周呈琛稱瞥見「佢（被告）揸住槍柄」。周呈琛欲控制被告，被告極力反抗並將他推向櫃台，隨後有支援警員到場。

辯方盤問時質疑周呈琛與被告在天橋時有一定距離，被告當時無法推開周呈琛，且他的記事冊只提及曾施發一次胡椒噴霧，與庭上證供不符，周呈琛解釋「當時記憶不肯定，寫得唔夠仔細」。

警員X下午作供，稱懷疑被告是圍毆男子的涉案者，遂追截他。X曾搭着被告的膊頭及表明身分，惟被告不斷反抗。X稱警員周呈琛施放胡椒噴霧後，被告先後推周呈琛及X的心口。被告之後跑入商場，X試圖兜截 ，惟被告反抗，X遂用警棍揮打被告手臂。

有兩名警員嘗試截停時，X稱「突然覺得好似被人扯咗下」，見被告用左手反手捉住槍柄 ，形容「力度不斷拉扯」，X警告說「鬆手，你搶槍！」，惟被告沒有理會，他的左手食指扣在扳機，並連續拉了3下。X稱，其防暴雷明登長槍裝上布袋彈，但無上膛及鎖上保險掣，因此未能成功開槍。X遂用警棍擊打被告的左手3下，他才鬆手。聆訊明（4日）續。