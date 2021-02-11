澳門一家四口染Delta變種新冠病毒　進「即時預防狀態」離境需24小時內檢測陰性報告 (21:48)

【21:48】澳門新冠病毒感染應變協調中心晚上表示，染疫一家四口均證實感染Delta變種新冠病毒。

當局較早時稱，涉事一家人當中女兒最先感染，在西安交流期間已於7月22日發病，包括咳嗽及失去味覺和嗅覺；兒子於7月28日發燒、頭暈、頭痛、流鼻水，其後亦失去味覺和嗅覺；父母則分別於8月1日和2日發病。其中女兒CT值逾30，代表病毒量較低；其餘3人CT值約10，顯示病毒量非常高。當局相信女兒是在從珠海赴西安的航班上受感染，列為輸入個案，餘下3人列為輸入相關個案。當局並會跟進女兒返回澳門時，有否如實作健康碼申報。

【17:28】澳門當局表示，珠海衛生部門今日通報，一男一女澳門居民昨日（2日）在珠海檢測中心採樣的新冠病毒檢測結果為陽性。兩人為夫婦，已回澳，衛生局已聯絡到兩人，他們正在仁伯爵綜合醫院接受隔離和診治。澳門當局再為該對夫婦及其兩名子女進行核酸檢測，結果均呈陽性。染疫父親是衛生局司機，近期曾有珠海和中山旅行史；母親則是水果檔職員，到過珠海。

染疫女兒料為源頭 赴西安時搭曾載確診者飛機

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心初步評估認為，染疫夫婦的女兒是該家庭的感染源頭，稱女兒曾在7月19至24日到西安參加交流活動，她7月19日在珠海乘搭往西安的飛機，前一程曾接載兩宗南京關聯確診個案。