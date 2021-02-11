放「釋放政治犯」氣球　曾健成認罪判罰2500元　李卓人否認兩罪9月審前覆核 (13:31)

民陣今年元旦發起「釋放政治犯」汽車巡遊行動，其間支聯會主席李卓人和社民連成員曾健成放了一個白色氣球，下方掛有寫上「釋放政治犯」的直幡。事隔逾半年，兩人各被票控一項在受管制空域放飛氣球的控罪，李卓人另被票控一項阻差辦公罪。曾健成今（3日）在東區裁判法院承認控罪，被判罰2500元，李卓人則否認兩罪，裁判官林希維排期於9月9日進行審前覆核。
李卓人因另案在囚服刑，他步出犯人欄時，曾健成隨即稱「早晨人哥」，李卓人則呼「釋放政治犯」。散庭後，李卓人輕輕扯下口罩，向旁聽者大叫「掛住大家」，其太太鄧燕娥走上前與李卓人隔着木欄擊掌，懲教人員一度後抱李卓人阻止不果。
曾健成（65歲）和李卓人（64歲）被票控違反《1995年飛航（香港）令》，涉及2021年1月1日於金鐘立法會道，在香港境內受管制的空域放飛一個氣球，而該氣球超過兩米。李卓人另被控於同日同地阻礙高級督察鍾廷森執行公務。
代表曾健成的律師求情稱，無業的曾健成現時僅依賴積蓄生活。被告當日見警員想搶去氣球，才鬆手放走氣球，情急下一時衝動犯案。另涉事氣球不大，警員欲捉實升高的氣球時更將宣紙直幡的下方撕爛，可見氣球可造成的破壞有限；而該空域距離機場航道有一段距離，故風險相對較低，望法庭考慮被告認罪及其背景而判處罰款。