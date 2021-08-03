天氣｜天文台改發三號強風信號 (16:26)

【15:45】天文台表示，過去數小時，本港風力有所增強。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚晚間最接近香港，在本港以南約100公里左右掠過。隨著該熱帶低氣壓靠近，香港的風力會在今晚進一步增強，天文台會在短期內改發三號強風信號。

與該熱帶低氣壓相關的雨帶會在今日及未來數天為香港帶來驟雨及狂風，海面亦有湧浪。

【13:52】天文台表示，過去數小時，位於南海北部的熱帶低氣壓移動較為緩慢；按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明早最接近香港，在本港以南約100公里左右掠過。隨着該熱帶低氣壓靠近，香港的風力會在今晚有所增強，天文台會視乎本港風力的變化在黃昏前後考慮是否需要改發三號強風信號。

與該熱帶低氣壓相關的雨帶會在今日及未來數天為香港帶來驟雨及狂風，海面亦有湧浪。

【12:50】一號戒備信號，現正生效。天文台表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。下午1時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約130公里，即在北緯21.3度，東經113.6度附近，預料向東緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。本港地區今日（3日）下午及今晚天氣預測，大致多雲，間中有驟雨和狂風，局部地區有雷暴，吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風，海面有湧浪。

【07:30】早上7時30分，天文台錄得氣溫27.9度，相對濕度95%。一號戒備信號及雷暴警告生效。

上午7時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南約160公里，預料向東移動，時速約10公里，橫過廣東沿岸海域。由於該熱帶低氣壓環流較細小，預料本港風力在日間顯著增強的機會較低，一號戒備信號會於日間大部分時間維持。與該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶會在今日（3日）及未來數天為香港帶來驟雨及狂風。

天文台預測今日大致多雲，間中有驟雨，亦有雷暴和狂風。最高氣溫約32度。吹和緩至清勁南至東南風，離岸間中吹強風。展望周三（4日）、周四（5日）間中有驟雨及風勢較大。隨後一兩日仍然有驟雨。