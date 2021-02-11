5人認噴黑交通燈還押至本月16日判刑　控方：刑毁等同挑戰法治不宜判社服令 (20:19)

5名被告依次為自僱者劉佳妮（32歲）、陳祖澤（22歲）、維修技工黃榮津（26歲）、科大畢業生冼迪（22歲）以及侍應羅永恆（22歲），被控刑事損壞、無牌管有對講機及「沒有遵從要求出示身分證明以供查閱」等罪。

案情指出，當日凌晨近4時，4名被告用噴漆塗黑4組交通燈，另一被告用手機拍攝情況，其間被警員監視。警員上前追截眾人，搜出噴漆及無線電收發器，有被告拒絕向警員出示身分證。警誡下，第三被告承認為了響應罷工行動，而塗黑交通燈的綠色箭嘴。

控方強調，被告的行為有可能釀成交通意外，而且他們在深夜伙同犯案，相信不是一時衝動。辯方求情稱，被告只是塗污交通燈，對公眾秩序沒有太大影響，被告亦願意支付500多元維修費。裁判官聽畢求情，下令眾被告還押至本月16日判刑，以待索取一系列報告。