林鄭月娥稱教協讓政治立場凌駕專業　不評論會否取締【短片】 (18:36)

林鄭月娥表示，一場修例風波，「我們無法不承認教育出了問題」，數以千計的學生參與暴動等違法行為，亦有教師被捕，港府有決心正本清源、撥亂反正，讓教育回歸教育。她稱教協應以教育專業團結教師、做好教育，以往視之為諮詢意見的團體，但近年讓政治立場凌駕教育專業，現已偏離發展優質教育的目標，甚至違反專業，故此必須採取行動。

她表示，過往政府曾與教育界曾有理性互動，「但可惜好景不常」。被問及是否取締教協，她稱若是取締要有法律基礎，她不評論現時是否有執法機構正進行相關調查工作，但強調取締行動要有堅實法律基礎或充分證據，才能有法必依、有法必究。

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