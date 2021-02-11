楊潤雄：新學年續以半天為基礎進行面授課　教職員及到校服務者等須至少打一針 (17:22)

其他詳情如下：

．若已完成接種兩劑疫苗並已過14日的學校直接僱用教職員及學生分別達70%，教育局可考慮容許相關學校進行全日課堂、在校午膳及進行其他活動

．若學校直接僱用教職員的接種率達70%，個別級別學生完成接種疫苗比率亦達70%，可允許相關級別學生進行全日課堂

．學生進行半天面授課時，學校不可在另一個半天安排任何級別的面授學習或其他面授課程，但若個別學生已完成接種疫苗，學校可安排相關學生在另一個半天進行非學術活動

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