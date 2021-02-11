楊潤雄：新學年續以半天為基礎進行面授課　教職員及到校服務者等須至少打一針 (17:22)

教育局長楊潤雄今（2日）表示，決定所有幼稚園、中小學、特殊學校及補習學校，在2021/22學年繼續以半天為基礎進行面授課堂。上述學校直接僱用的教職員、其他提供到校服務的人，以及經常到校者如義工，必須已接種最少首劑新型冠狀病毒疫苗，未打針者須在9月1日前14日內進行檢測及獲陰性結果，其後每兩周檢測，除非持醫生證明書證明不可接種，否則須在工作時間以外自費檢測。
其他詳情如下：
．若已完成接種兩劑疫苗並已過14日的學校直接僱用教職員及學生分別達70%，教育局可考慮容許相關學校進行全日課堂、在校午膳及進行其他活動
．若學校直接僱用教職員的接種率達70%，個別級別學生完成接種疫苗比率亦達70%，可允許相關級別學生進行全日課堂
．學生進行半天面授課時，學校不可在另一個半天安排任何級別的面授學習或其他面授課程，但若個別學生已完成接種疫苗，學校可安排相關學生在另一個半天進行非學術活動
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