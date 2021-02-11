新冠肺炎｜高風險地區只准已完成接種疫苗香港居民來港　未打針者延長檢疫期7天 (16:50)

外防輸入：將外地地方重新分為高、中、低風險地區

．所有來港者須在登機時，出示起飛前72小時新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明

．高風險地區：只容許已完成接種新冠疫苗的香港居民登機來港

．中風險地區：只容許香港居民及已完成接種疫苗的非香港居民登機來港

．所有海外來港者須在指定檢疫酒店強制檢疫，完成接種、來自高風險地區的檢疫21天、中風險地區14天、低風險地區7天；中風險地區抵港者若在港的抗體檢測陽性，可改在指定酒店檢疫7日，再加7日自行監察；未接種疫苗者，按地區抵港者要延長檢疫期7天

．加強檢查抵港者有否按規定，按時接受強制檢測，並會加強檢控違規者

部分外傭因原居地被列為「A1組」指明地區，即使在香港已完成接種新冠疫苗，但返回家鄉後仍無法回港，勞工及福利局長羅致光表示，這些外傭在新安排下可以回港；對上一個合約完成後未能回鄉放假的外傭，只要在香港完成接種疫苗，亦可在回鄉後回港，但仍要在指定酒店檢疫21天。

另外，港府會與外僱主要來源地、包括菲律賓及印尼的政府商討，檢視如何透過當地政府，確認在當地接種疫苗證明的真確性，以容許在當地完成接種疫苗的外傭來港履職。港府會安排這些外僱在一間或兩間指定酒店檢疫，待勞工處與衛生當局商討及確定細節後公布有關安排。

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