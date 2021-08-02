沙田車禍貨車司機否認危駕　控方︰若減車速或可避免相撞 (16:26)

控罪指出，肇事貨車司機黃俊賢（33歲）於2020年2月14日在沙田火炭路與源禾路交界危險駕駛一輛中型貨車，引致的士司機金俊廷及女乘客梁銘汶死亡。女死者為商台DJ薛晉寧（阿檸）的前女友。黃俊賢另被控於同日同地點，危險駕駛一輛中型貨車，引致男乘客陳穎傑身體受嚴重傷害。

控方開案陳辭指出，當日凌晨3時許，中型貨車在意外前在火炭路行駛，的士則在源禾路向大埔方向行駛，兩輛車在交界十字路口相撞，中型貨車車頭撞向的士左邊車身。中型貨車的行車攝錄機片段顯示，涉事貨車駛過路口時，交通燈為黃燈。

金俊廷被送抵醫院3分鐘後證實死亡，死因是「多處受傷」。梁銘汶送往醫院急救時清醒，但兩小時後失去反應及器官衰竭，死因為腹腔積血、脾臟及肝臟裂傷。陳穎傑的頸椎、肋骨及腰椎出現骨折，需留院11日。