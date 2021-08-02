新冠肺炎｜港增3輸入確診均已打兩劑復必泰　兩人帶變種潛伏期曾居港 (14:52)

潛伏期曾居港兩人 離港前抗體陽性

其中兩名患者曾於潛伏期居於香港，但衛生防護中心稱，由於兩人潛伏期絕大部分時間在外地逗留，很大可能最近於當地感染，故將個案列為輸入個案。當中一名55歲男患者（個案11989）居於紅磡海濱南岸6座，7月5日在香港的血液樣本對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性，7月10日在香港接受病毒檢測結果陰性，7月11日前往西班牙，至7月31日乘搭KL819航班由荷蘭返抵香港，同日於機場的病毒檢測結果陽性，並帶有L452R變種病毒。

另一潛伏期在港居住的36歲女病人（個案11991）居於西營盤德輔道西321號瑧璈，7月12日在香港的血液樣本對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性，7月14日在香港的病毒檢測結果呈陰性，7月16日前往美國。她於8月1日乘搭CX883航班由美國返抵香港，同日於機場的病毒檢測結果陽性，並帶有N501Y變種病毒。

衛生防護中心表示，審慎起見，上述兩患者在港曾居住的地方及相關工作和曾到訪的地點已被納入強制檢測公告。

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