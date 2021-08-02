經營偷拍網賣相賣片圖利　兩男涉串謀破壞公眾體統被捕 (11:29)

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組署理警司張偉豪表示，涉事偷拍網站自2017年起營運，安排人專門偷拍及提供影片和相片的「特約街拍人」於鐵路、商場等公眾地點偷拍，再把影片及相片上載偷拍網站，以每段200元至400元轉售，同時鼓勵會員偷拍及上載到網站分享。

該網站標榜影像中「有樣」增加銷量及瀏覽量，同時提供遊戲增值平台戶口收款，網站管理員收款後會購買遊戲點數卡再於不同平台轉售，藉此清洗款項，於過去4年間累積逾5萬名會員。

警方經調查後於上周五（30日）於沙田及紅磡拘捕2名男子，涉嫌串謀破壞公眾體統。被捕36歲男子報稱任公司董事，為涉事偷拍網站管理員，被捕33歲男子則報稱清潔公司職員，為「特約街拍人」，二人以分佣拆帳方式合作。

行動中，警方於被捕人寓所及一間電腦公司檢獲12部電腦、10部手機、9張電話卡及6部拍攝工具，另於其中一名被捕人的電腦尋獲超過3萬套相關影片及相片。兩名被捕男子目前獲准保釋候查，8月下旬向警方報到，不排除會有更多人被捕。

被問及瀏覽或管有案中影片或相片是否違法，張偉豪稱視乎相關影片內容，如管有或發布偷拍片段，有機會觸犯《淫褻及不雅物品管制條例》及《防止兒童色情物品條例》。