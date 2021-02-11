黃耀明區諾軒被廉署拘捕　涉立會補選提供娛樂誘使投票予區諾軒　周四提堂 (11:52)

控罪指出，區諾軒及黃耀明涉於2018年3月3日，在2018年立法會補選香港島地方選區中作出舞弊行為，即為另一人提供娛樂以誘使對方在該選舉中投票予區諾軒，有關娛樂為歌唱表演。區諾軒其後在該補選中當選。

廉署指出，自2018年2月底開始，區諾軒在其社交平台專頁發帖，宣布同年3月3日在中環愛丁堡廣場舉行集會，並曾宣布黃耀明將於集會上表演。集會期間，黃耀明在台上演唱了兩首歌；在表演尾聲，他呼籲出席集會者投票予區諾軒。

廉署稱，區諾軒的社交平台專頁在同年3月4日分享一段該集會的錄像短片，當中包括黃耀明的表演及他向出席者作出的呼籲。區諾軒把有關錄像短片及該則宣布黃耀明會在集會表演的帖文，申報為其選舉廣告。

廉署指出，《選舉（舞弊及非法行為）條例》第12條訂明，任何人為另一人提供食物、飲料或娛樂，或償付用於提供該等食物、飲料或娛樂的全部或部分費用，以誘使該人或第三者，在選舉中投票或不投票予某候選人或某些候選人，即屬舞弊行為。