新冠肺炎｜9地點納強制檢測【附名單】 (08:52)

政府昨晚（8月1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將9個地點納入新型冠狀病毒強制檢測。
涉及L452R/N501Y變種病毒的初步確診個案曾到訪的地方
任何人於指明日期曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於8月3日或之前接受強制檢測：
．紅磡愛景街8號海濱南岸第6座（7月10日至8月1日）
．西營盤德輔道西321號瑧璈（7月11日至8月1日）
任何人於指明日期曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於8月3日或之前接受強制檢測：
．鰂魚涌太古灣道12號太古城中心第4期4樓403-411室裕利安宜香港有限公司（7月11日至8月1日）
．中環雲咸街34號世界商業大廈3樓SOZO Hair Design（7月15日下午6時至9時）
．鰂魚涌太裕路3號安盛臺順安閣G512-G513舖芽莊越式料理（7月15日中午12時至下午2時）
．石塘嘴皇后大道西533-537號地下CrossFit Cavaliers（7月13日或7月15日上午6時至9時）
．中環荷李活道10號大館01座G06-07舖樂茶軒（7月11日下午6時至8時）
．中環雲咸街43-55號地庫Chaiwala（7月11日下午2時至6時）
非本地確診個案曾到訪的地方
任何人於指明日期曾身處任何下列指明地方逾兩小時，須於8月3日或之前接受強制檢測：
．九龍城書院道24號及秀竹園道16號樂苑（7月4日至8月1日）
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