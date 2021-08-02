天氣｜天文台：即將發出一號戒備信號 (20:58)

【17:20】預料現時位於雷州半島以東的低壓區會逐漸增強，並緩慢向東移動，未來兩三日橫過廣東沿岸海域，本周中期最接近珠江口，但路徑及發展存在變數。受其影響，沿岸地區周三至周五間中有驟雨及狂風雷暴。天文台會視乎該低壓區的發展及動向，今晚（2日）至明早（3日）考慮發出一號戒備信號。

【16:30】驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。此外，位於雷州半島附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，並逐漸向東緩慢移動。本港地區今晚及明日天氣預測，漸轉多雲，有幾陣驟雨及雷暴，明日稍後驟雨較多，氣溫介乎27至32度，初時吹微風，明日轉吹和緩南至東南風。展望周三及周四間中有驟雨及風勢較大，隨後一兩日仍然有驟雨。

【13:00】驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。此外，位於雷州半島附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。下午1時，天文台錄得氣溫32度，相對濕度71%，紫外線指數為12，屬於極高。本港地區今日下午及今晚天氣預測，大致多雲，局部地區有驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱，吹輕微至和緩偏西風。

【08:00】上午8時，天文台錄得氣溫29.3度，相對濕度85%。一股西南氣流正為南海北部帶來驟雨。本港地區今日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。天氣炎熱，最高氣溫約32度。稍後局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏西風。展望明日（3日）有幾陣驟雨。本周中後期驟雨增多。