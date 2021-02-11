電子消費券｜商戶反映未及安裝八達通讀卡器　市民領消費券多買300元祭品 (15:50)

約550萬名在7月17日或之前完成電子登記的合資格市民，今日（8月1日）起可領取第一期2000元消費券。本報記者今午到黃大仙中心南館觀察，大部分商舖均接受一種以上電子支付工具付款，方便市民以消費券購物。不過有商戶反映，早前向八達通公司申請讀卡器，等候一個多月仍未獲安排安裝。
黃大仙中心一間燕窩參茸店職員說，該店6月向八達通公司申請安裝讀卡器，但至今仍未有工程人員到店安裝，稱今日有顧客本擬八達通使用消費券購物，得知該店未能接受八達通付款後打道回府，職員對未趕及消費券派發首日安裝八達通機感失望。同一商場的消毒用品店職員說，八達通公司原本通知該店上月中到店安裝讀卡器，惟公司至今仍未派員協助安裝。
本報記者亦到黃大仙大成街街市作統計，約160個攤檔中，接受電子消費券付款的不足一半。街市內一間紙紮店接受以3種支付工具使用消費券，店員黎小姐說，以八達通消費的市民居多，有顧客今早原本只買數十元祭品準備盂蘭節燒衣，但得悉其店接受消費券後折返，多花300多元買祭品。
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