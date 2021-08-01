新冠肺炎｜港增3輸入確診　兩患者已接種兩劑新冠疫苗 (15:02)

由柬埔寨抵港的41歲女患者（個案11986），驗出帶N501Y及E484K變種病毒，她曾分別於6月4日及6月19日在柬埔寨接種兩劑科興新冠疫苗。由美國抵港的19歲女患者（個案11987），分別於5月1日及5月22日在美國接種兩劑復必泰，她沒驗出N501Y變種病毒，E484K及L452R變種病毒結果則待定。

此外，衛生防護中心接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及一名52歲女病人。她於7月15日乘搭CX251航班離港前往倫敦，7月18日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性，沒有病徵。衛生防護中心稱正與英國衛生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。

為審慎起見，患者於潛伏期曾居住的地方，即九龍城書院道24號樂苑會被納入強制檢測公告。

【12:46】消息稱，本港今日（8月1日）新增約3宗新型冠狀病毒輸入個案。