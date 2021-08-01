天氣｜南丫島雨量逾70毫米　天文台料明日有驟雨雷暴　連續九日有雨 (16:30)

雷暴警告續生效

【15:00】天文台發出之雷暴警告，有效時間延長至下午5時30分，預料香港有狂風雷暴。

【14:35】天文台特別天氣提示：局部地區大雨提示，離島區的南丫島雨勢特別大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米大雨，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當預防措施，以防止水浸可能引致損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛者應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【10:50】天文台上午10時45分發出酷熱天氣警告。

【10:20】上午10時10分，天文台錄得氣溫30.6度，相對濕度77%。與活躍西南氣流相關的雷雨區持續影響廣東沿岸海域。本港地區今日天氣預測天氣炎熱，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，下午局部地區有雷暴，吹和緩西至西南風。

（天文台） 下雨天 實用資訊：

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