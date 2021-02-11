下周一起政府僱員須打新冦疫苗或檢測　不遵從且無合理解釋或面臨紀律行動 (16:58)

上述通知指出，目前涵蓋前線政府僱員的「接種疫苗取代定期檢測計劃」，將由8月2日起擴展至所有政府僱員（all government employees），若已打第一針可豁免定期檢測，無打針的要每兩星期做鼻腔和咽喉拭子的PCR病毒檢測，不接受深喉唾液或快速抗原測試結果。8月16日或前要交首輪檢測結果，8月的檢測費仍可報銷。

通告續指出，政府僱員有責任為健康的工作環境作貢獻，確保不會為同事帶來風險，呼籲各部門強烈鼓勵僱員打針，以盡早建立免疫屏障，而由於已給予僱員充裕時間打針，若繼續為因私人選擇而不打針的僱員運用公帑屬不合理。自9月1日起，除了有醫生證明不適合打針，其他人要在工餘時間且自費檢測。

如僱員不打針又不定期檢測，且無合理解釋，可被視為拒絕依從管理層的指令，可能面對紀律行動；如發現假醫生證明等懷疑欺詐個案，可能會向執法人員報告作跟進。

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