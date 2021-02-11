831太子站事件13歲男認非法集結管武器　8月20日判刑 (21:16)

代表男被告的大狀早前向法庭呈交書面求情，今在庭上透露被告患有專注力不足及過度活躍症，又稱「斗膽要求」法庭索取社會服務令報告，惟法官明言案情嚴重，拒絕辯方要求，只索取教導所、勞教中心及更生中心報告。

控方案情指出，前年8月31日下午，民陣在遮打花園舉行未經批准的集會、再遊行至中聯辦，其後演變成多區衝突，及至晚上10時許，約百名黑色裝束的示威者在旺角彌敦道及奶路臣街交界附近集結，有片段拍到被告連同他人非法集結，並將磚塊和發泡膠盒移到馬路，被告更揮手阻止車輛經過等。

控方案情續指出，示威者在警方驅散期間逃入港鐵旺角站大規模破壞，約20名黑衣人衝到前往太子站的列車襲擊車上乘客。列車於晚上10時42分抵達太子站月台後，有十多名示威者包圍車廂乘客，用警棍、雨傘及槌子等施襲，其他則用粗言穢語喝罵乘客，一人曾向乘客發射彈叉，又有人用滅火器噴向車廂，有乘客拉動緊急掣。警方於近11時接報到場，在月台扶手電梯截停被告，翌日凌晨拘捕他，並在其背包搜出兩樽自製燃燒彈及兩個打火機等。