廚師行山杖襲警認暴動等4罪囚33月　官：被告關心社會卻用錯方法 (19:33)

被告為現年22歲的廚師李昇俊。暫委法官許肇強判刑時稱，當日暴動規模較小，沒有示威者用障礙物堵塞交通，只有約7至8名前線示威者破壞社會安寧，並非有預謀的暴動，加上警方沒有舉旗警告，反映沒有造成嚴重威脅。

被告承認以行山杖襲擊警員的頭部，警員用圓盾抵擋，隨後數名示威者及警員衝前，許官形容雙方「互有動作」，又稱整場暴動無人受傷，雖然被告參與暴動，但無證據證明他鼓勵別人參與暴動。

許官引述辯方的求情信，表示被告的中學老師稱讚被告為人正面有抱負，中六畢業後報讀西式包餅課程，獲僱用為甜品師傅。一名甜品師傅的求情信指出，被告做事認真，惟受案件影響而辭職。許官最終判被告監禁33個月，無牌管有無線電通訊器具罪則判罰款2000元。