唐英傑案｜判辭未有參考內地刑法書籍　官：被告政治主張分裂國家　增案情嚴重性 (18:22)

法官在判辭先引述《基本法》及《港區國安法》條文，指出香港是中華人民共和國不可分離的部分，直轄於中央人民政府，認為任何人干犯分裂國家、危害國家統一的行為是違反《基本法》，必須予以懲處，而懲罰亦必須對公眾及個體有阻嚇性。

煽動他人分裂國家罪 量刑起點監禁6年半

法官指出，被告並非只是茫茫眾多示威者中的其中一人，他故意衝過警方防線，挑戰警方，吸引公眾注意分裂國家的信息；加上案發當日是《港區國安法》生效翌日，有一定重要性，認為被告所為屬「情節嚴重」，應判處5年以上及10年以下監禁。不過，法官考慮被告單獨犯案，而口號亦只是呼籲將香港從中國分離出去，沒有傳遞實際計劃，就煽動他人分裂國家罪，決定以6年半監禁為量刑起點。

官：電單車變致命武器 警沒重傷屬幸運

至於恐怖活動罪，法官認為其他地方如澳洲的案例對本案無幫助，因判刑應考慮特定時空的社會情況。法官稱，被告有預謀挑戰警員，造成3名警員受傷，他危險駕駛的行為，將電單車變成致命武器，警員沒有重傷純屬幸運。

恐怖活動罪 量刑起點監禁8年

不過法官明言，3名警員並非重傷，故本案不屬「致人重傷」，而是「其他情形」，會根據《港區國安法》條文，考慮3年以上、10年以下監禁；但被告威嚇公眾以圖實現政治主張，而其政治主張屬分裂國家性質，增加其嚴重性，認為適合的量刑起點是8年監禁。

法官表示，雖然被告有悔意，但由於他不認罪，不能作刑期扣減，其良好品格及家庭背景亦非求情因素，考慮到兩罪是截然不同的罪行，法庭決定將恐怖活動罪其中的兩年半監禁分期執行，最終判監9年，另須停牌10年。

此前控方呈交內地刑法書籍供法庭參考，但法官認為有關資料無約束力，法庭會以本港法律下的一貫原則解讀國安法條文。

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