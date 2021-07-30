快必案辯方爭議煽動條例合憲性　案件10月續 (18:35)

人民力量副主席譚得志（快必）早前因在街站發表「光復香港 時代革命」等口號，被控發表煽動文字等共14罪，今（30日）在區域法院續審。辯方庭上透露，會就煽動條例的合憲性提出爭議，包括發表煽動文字罪及串謀發表煽動文字罪，屆時一併與結案陳辭處理，惟《港區國安法》指定法官陳廣池認為，憲法的議題為獨立事件，更稱「唔係考慮效率問題，而係原則問題」，他遂下令控辯雙方在9月24日或之前，就憲法爭拗的處理，以及辯方專家證人港大語言學教授梁曉姿的身分爭議通知法庭，案件押後至10月18日再續。
控方今早傳召數名證人，其中一名證人王華稱，去年3月15日下午在牛頭角下邨到街市買菜時，看到快必主持街站，派發口罩，不斷高呼「光時」口號，並有人附和。她稱「覺得滋擾、好嬲」，遂大呼「返你屋企光復啦你」，隨即被街站成員指罵「大陸喱」。她在現場逗留兩至三分鐘，並懷疑群眾違反限聚令，但擔心被跟蹤及「一個人好易畀人打」，遂離開現場後報警處理。
王華稱，快必曾提到職業訓練局15歲女生陳彥霖死因有可疑，她稱「覺得呢句說話冇根據、講大話」。控方就她當時的感受多番追問，王華多次沉默，控方問「證人你唔明，需唔需要重複？」，王華稱「唔識形容當時心情」，又稱自己「諗緊嘢」。辯方盤問時問及「返你屋企光復啦你」的意思，她解釋是着快必「返屋企嗌口號」。
控方又傳召督察陸嘉永，他供稱快必於去年5月24日在銅鑼灣舉行「健康工作坊」，曾警告快必違反限聚令，快必反稱健康講座受豁免，其他人多次附和。控方另讀出警員沈榮鏗的供辭，指出去年7月4日，快必帶領約25人在西洋菜南街及亞皆老街一帶遊行。控方又播放快必於去年7月8日至19日期間，在各區主持街站的片段。
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