快必案辯方爭議煽動條例合憲性　案件10月續 (18:35)

控方今早傳召數名證人，其中一名證人王華稱，去年3月15日下午在牛頭角下邨到街市買菜時，看到快必主持街站，派發口罩，不斷高呼「光時」口號，並有人附和。她稱「覺得滋擾、好嬲」，遂大呼「返你屋企光復啦你」，隨即被街站成員指罵「大陸喱」。她在現場逗留兩至三分鐘，並懷疑群眾違反限聚令，但擔心被跟蹤及「一個人好易畀人打」，遂離開現場後報警處理。

王華稱，快必曾提到職業訓練局15歲女生陳彥霖死因有可疑，她稱「覺得呢句說話冇根據、講大話」。控方就她當時的感受多番追問，王華多次沉默，控方問「證人你唔明，需唔需要重複？」，王華稱「唔識形容當時心情」，又稱自己「諗緊嘢」。辯方盤問時問及「返你屋企光復啦你」的意思，她解釋是着快必「返屋企嗌口號」。

控方又傳召督察陸嘉永，他供稱快必於去年5月24日在銅鑼灣舉行「健康工作坊」，曾警告快必違反限聚令，快必反稱健康講座受豁免，其他人多次附和。控方另讀出警員沈榮鏗的供辭，指出去年7月4日，快必帶領約25人在西洋菜南街及亞皆老街一帶遊行。控方又播放快必於去年7月8日至19日期間，在各區主持街站的片段。

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