新冠肺炎｜增兩輸入確診　患者從瑞士及美國抵港　均曾打兩針復必泰 (16:56)

其中54歲男患者（個案11984）7月28日乘坐LX138航班從瑞士抵港，曾於3月22日及4月12日接種復必泰疫苗；另一名44歲男患者（個案11985）7月29日乘坐CX845航班從美國抵港，曾於5月2日及5月27日接種復必泰。另今日有少於5宗初步確診。

此外，衛生防護中心正跟進兩宗新通報於外地確診的個案。第一宗個案是一名45歲男子，他7月7日乘搭JL0026航班往日本，7月19日出現病徵，翌日樣本檢測呈陽性。他於7月2日、3日、5日在香港以及7月7日在日本的檢測結果均呈陰性。

第二宗個案涉及一名48歲男病人，他7月21日乘搭CX251航班往倫敦，7月23日樣本檢測呈陽性，沒有病徵。

為審慎起見，上述45歲男病人在港曾居住和工作的地方，包括尖沙嘴柯士甸道8號龍堡國際和荔枝角長沙灣道883號億利工業中心6樓14室，昨晚（29日）已納入強制檢測公告。48歲男病人在港時曾居住的大埔天賦海灣3期海鑽5座和尖沙嘴廣東道13號港威酒店，以及曾工作的銅鑼灣威菲路道18號萬國寶通中心30樓3002室，今日會納入強制檢測。

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