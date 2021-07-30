文員拒截查駕車撞警車　阻差危駕罪成　8月13日判刑 (17:39)

首被告陳棟材（28歲，文員）被控於2020年4月30日，在旺角阻礙3名警員執行職務，及危險駕駛，導致私家車撞上警車。

裁判官香淑嫻指出，警員截停私家車、喝令陳棟材熄匙下車時，他應知道要被截查，但在警員要求他開車門時亳無反應。香官不接納被告自辯稱按警員指示舉高雙手，反稱他為何未依指示打開車門，裁定阻差辦公罪成。

香官另稱，首被告在有充足時間下，未有拉下手掣，以便停車被截查，對在場警員之人身安全構成嚴重威脅，導致私家車在他控制下以時速50公里溜前，撞上警車。香官亦稱，私家車溜前時，車門僅打開一條細縫，被告自辯稱被警員伸手入車內扯起他，致車輛失控的說法不合情理，裁定他危險駕駛罪成。

次被告曾焌熙（28歲，無業）被控於同日同地阻差辦公及管有攻擊性武器，即一把帶有可拆除金屬杆的可伸縮雨傘。

香官表示，當日警員要求曾焌熙下車時，私家車已向前溜，不排除他沒有時間打開車門，認為無證據顯示他阻礙警員，裁定阻差辦公罪不成立。香官認為，被告管有的雨傘比一般的重，持傘骨開端向前一揮，傘柄會伸長兩倍，達伸縮棍之效，加上當日沒下雨，認為他可能打算以傘傷害他人，判管有攻擊性武器罪成。

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