唐英傑案｜《港區國安法》首案唐英傑判囚9年　律師：將上訴【短片．附判辭連結】 (15:13)

法官將煽動他人分裂國家罪的量刑起點定於6年半監禁；恐怖活動罪則定於8年監禁，法官將恐怖活動罪其中的兩年半刑期分期執行，故被告終被判囚9年。

散庭後，有公眾在庭內大叫「抗爭無罪」，唐英傑的胞妹隨即哭泣，旁邊的女友人擁抱並安慰她。多名家屬向唐英傑高喊「撐住呀」，唐英傑回應說「你哋都撐住」。唐英傑的代表律師在庭後表示，將會提上訴。相關報道：劉偉聰引述唐英傑「會撐住，好似香港運動員一樣」

案件經過15日審訊後，本周二（27日）由國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信作出裁決。辯方昨日求情稱，本案只涉及展示旗幟，情節輕微，就分裂國家罪應判5年以下監禁；至於以電單車撞警員的行為，被告只是鹵莽而非蓄意，警員傷勢不嚴重，應判監3至10年。

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