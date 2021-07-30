何詩蓓再摘銀　市民興奮觀賽稱「港人應不分顏色支持運動員」 (12:14)

劍擊代表張家朗周一（26日）在男子花劍個人賽奪金，同樣有大批市民在apm觀賽，警方正調查頒獎禮播放國歌期間有人發出噓聲的事件。市民李小姐今早為此特意來觀賽，想留意是否有人噓國歌，亦想告訴其他人，支持運動員是健康和開心的事。她認為，何詩蓓的作戰心態較輕鬆，對她獲奬感到興奮，又說香港人應不分顏色支持運動員。

陳小姐說，何詩蓓無論是準備、上場及訪問都有笑容，認為她心態輕鬆，對她在其他賽事的表現有信心，亦希望其他運動員再接再厲。曾小姐則稱，十分欣賞何詩蓓能兼顧學業、游泳，認為她反映出堅持的精神，她的奬牌完全是憑個人努力換取，又稱無論是否有奬牌，每個運動員都值得支持。

「鄧謝配」失羽毛球混雙銅牌 市民：入四強已有交代

而看完何詩蓓100米自由泳決賽後，不少市民繼續在現場觀賞港隊羽毛球代表鄧俊文及謝影雪出戰混雙銅牌賽直播，雖然「鄧謝配」最終不敵日本組合，市民亦有拍掌鼓勵，高喊「香港好波」。

蒙先生特意與父母到場觀看直播，他認為鄧俊文及謝影雪進入四強已有交代，表現很好，無論贏輸都支持。蕭小姐則稱，知道二人原打算奪奬牌送給教練陳康作臨別禮物，但即使未獲奬牌，二人打入四強已「對得住自己」。