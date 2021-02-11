戴耀廷等3人涉在報章刊選舉廣告提堂　轉介區院下月再訊　葉劍青石守正准保釋 (10:41)

據了解，相關廣告涉宣傳「雷動計劃」。社民連黃浩銘、曾健成「阿牛」和立法會前議員張超雄等到庭旁聽，黃浩銘開庭前拍拍葉劍青的膊頭。正被還押的戴耀廷明顯消瘦，庭上所見其膚色較以往黝黑，旁聽者紛紛向他招手示意、握拳打氣，他離庭時不忘向旁聽者揮手道別，眾人不斷高呼「保重呀！」、「頂住！」。

3名被告依次為報稱退休的戴耀廷（57歲）、董事葉劍青（55歲）及董事石守正（50歲）。葉劍青及石守正獲准以現金1萬元保釋外出，其間不得離港及接觸任何控方證人。

控罪指稱他們並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，但在2016年9月4日舉行的立法會換屆選舉中作出非法行為，即在該選舉中或在與該選舉有關連的情況下，透過雞蛋同盟有限公司（雞蛋同盟），招致選舉開支共逾25.3萬港元，以用於在《明報》及《蘋果日報》刊登6個廣告。

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