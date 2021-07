民建聯成員、中學教師穆家駿「強烈譴責」港隊羽毛球「一哥」伍家朗穿無區旗的黑色球衣出戰奧運,伍家朗前日(28日)換上新球衣比賽,惟落敗出局。昨晚(29日)本港有郵輪在船身亮燈為伍家朗打氣,打出「Ng Ka Long You Have Been Amazing HK Support You」(伍家朗,你已做得很好,香港支持你)的字樣。郵輪亦亮起為香港「女飛魚」何詩蓓今日(30日)出賽打氣的字句。