劏房租管｜議員關注涵蓋範圍多　運房局稱若排除沒改動單位法律執行不可行 (22:19)

《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》委員會今午召開第二次會議，自由黨張宇人指出，根據統計處2016年中期人口統計的分類調查，「分間單位」被介定為分間成兩個或以上單位、一般用作出租的屋宇單位，但現時條例草案的涵蓋範圍，連將自住物業的其中一間房出租也包括在內，質疑偏離立法原意。

運房局主任（特別職務）陳嘉信表示，與2016年統計處調查的定義相比，條例草案涵蓋的劏房數目較多，即使業主只出租單位其中一部分也包括在內。他稱，部分樓宇的圖則，尤其是舊樓，未必能清楚顯示原有間隔，不排除部分劏房業主在沒改動單位的情況下出租，如排除沒改動的單位，法律執行上不可行，亦可能無法協助部分需要幫助的住戶。

陳嘉信又表示，條例主要是為租客提供租務保障，但如所居住的處所有違法，例如違反消防或建築條例，相關部門會繼續執法。

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