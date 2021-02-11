法官郭偉健再獲安排審反修例案件　曾稱連儂牆斬人被告「高尚情操」遭馬道立點名提醒 (20:25)

司法機構發聲明表示，考慮到有關郭官的投訴已完成處理逾一年，以及其工作表現、專長、經驗等因素，獲終院首席法官同意，決定重新安排郭官審理反修例相關案件。司法機構重申，委派哪名法官處理案件一向是各級別法院的獨立職能，會考慮包括案件性質和法官背景等因素。

原定今審逾20宗反修例案終未現身 司法機構：有案情涉郭偉健

司法機構網站顯示，郭官原定今日審理包括包圍理大案等逾20宗反修例案件，惟今午在庭內，只見區域法院法官胡雅文審理相關案件。司法機構回應稱，今午案件有案情涉及郭官，故安排其他法官處理。

郭官於去年4月25日裁決45歲男子洪震在將軍澳連儂牆斬傷3人案，稱讚被告有「高尚情操」，並以長篇幅批評示威者行為是「文革式的極端主義」，判被告入獄45個月。馬道立其後發聲明，稱已經與郭官傾談，提醒他在履行其司法職責時，必須避免就社會中具爭議或可能訴諸法院的議題，非必要地在公開場合包括於判辭中發表任何意見，尤其是任何一種政見，並稱郭偉健暫時不會審理任何涉及類似政治背景的案件。

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