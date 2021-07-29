科學館彼思動畫展　50互動遊戲學動畫製作【多圖】 (18:45)

香港科學館總館長陳淑文稱，其中一個互動遊戲「建立臉部骨架結構工作站」，以控制桿調整《反斗奇兵》翠絲的眉毛及眼睛，創作不同表情，讓市民了解動畫透過控制大量線及點令人物栩栩如生，有助小朋友學習科技發展。

受新型冠狀病毒疫情影響，公眾須網上預約入場時段，每次最多4人同行。陳淑文說，每節預約時段約300人，盡量不會招待未預約者及遲到者，以便控制人流；每個互動遊戲展品已噴上殺菌塗層，並會定期消毒，減少病毒傳染風險。該館暑假專題展覽一般入場人次達18萬至20萬，但疫情下難估算入場人數。

今日（29日）入場試玩的13歲劉同學表示，最深刻是設計虛擬房間佈置的互動遊戲，控制傢俬擺設位置，涉及X、Y、Z軸原理，實踐數學教科書知識。他說，原本以為動畫是「一秒24格，全部由人手畫」，但參觀後始得知很多動畫由電腦協助繪畫，亦會配合光影及其他細節，提升他對動畫製作的興趣。

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