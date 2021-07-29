技術員涉拒示身分證阻差辦公罪脫　官引案例稱市民有權要求警澄清要求 (16:49)

電訊公司技術員洪國華（41歲），原被控於去年9月6日在旺角山東街40號地下外，故意阻撓正當執行職務的警署警長楊嘉茂。

裁判官黃士翔裁決時表示，警署警長楊嘉茂供稱，當日在新華賓館外截查被告時遭50至60人包圍，然而辯方呈堂的新聞片段均不見有人包圍警方，即使考慮警方曾發射胡椒噴霧，但不可能在短時間內驅散人群，認為警長的證供存有疑點，不接納其證供；反之被告的證供與片段脗合，被盤問時沒有動搖，接納被告證供。

黃官續表示，被告自辯稱當日站在馬路中心，有警員用胡椒噴霧指向他，他說了幾句粗口及向後退，當他被截查時，警長要求他出示身分證及蹲下，他反問「我冇犯法，我點解要踎低」後，即遭另一警員以阻差辦公罪名拘捕。黃官認為被告即使說粗口再後退，但都不見得令警員費力，又引述劉家棟上訴案指出，市民有權向警員澄清要求及理論，亦要考慮市民的態度是否肆無忌憚等，故認為被告的行為不足以構成阻差辦公。