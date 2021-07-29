越野賽選手喪命　專家證人：僅3人行錯路　路線指示「唔係咁唔清晰」 (16:40)

死者為郭遠雄（終年32歲），家屬一方沒律師代表，案件由死因裁判官周慧珠、3女2男組成的陪審團審理。香港越野跑步總會會長吳秀華以專家證人身分作供，她稱一般賽事會以絲帶和箭嘴標示正確路線，或「交叉」標示錯路，雖然部分行山、跑步者會留下絲帶標記，但非賽道的路線太多且範圍大，只會專注檢查比賽路線。

至於死者疑在桂地新村的分岔口行錯右路便失蹤，吳秀華指出除在分岔口掛絲帶外，亦可在正確方向的道路多加一條絲帶，以令指引更清晰。但當日700多名參賽者中只有3人行錯路「其實唔係咁唔清晰」。吳秀華又稱，如有人迷路但不知實際位置，派人搜尋便有困難，加上「越野跑行錯路（的人）不是少」，有人更會自行退賽而不通知大會，所以會等候他們會否自行折返，當確認有人失蹤便會報警。

家屬問吳秀華稱，如過往成績優異的事主，在早上10時許已經過九肚山的檢查站，但兩小時後仍未有其消息，更發現他沒隨身帶電話，同時有參加者告知大會有人行錯路，應否報警處理，吳秀華稱需啟動機制，若確認失蹤者亦沒回家，便需報警處理。

家屬將於明日（7月30日）進行陳辭，死因裁判官於下周一（8月2日）總結證供及引導陪審團後，陪審團將退庭商議。

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