新冠疫情致珠寶展取消　貿發局前合約員工被追討佣金　斥局方「過橋抽板」 (14:44)

鄭小姐表示，離職前底薪約1萬元，主要靠佣金收入，當客戶得到展覽部認可參展及預留位置，並收取到廣告費後，她可獲基本佣金。她稱，貿發局於2020年9月透過勞工處的勞資關係科通知她，因原於2020年舉行的香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展覽會，因新型冠狀病毒疫情而延期或取消，有客戶取消原有的廣告合約，故貿發局向她追討佣金。鄭小姐指出，今次被追討的主要是2018年及2019年簽訂的廣告合約。

在貿發局工作近20年的鄭小姐屬合約員工，根據合約列明，若客戶取消廣告合約，員工需退還已獲發的佣金，鄭小姐承認當初為工作而未有細閱合約，現已有心理準備或敗訴，但稱貿發局沒有良心，被過橋抽板，曾考慮付款了事，但擔心追討沒完沒了，「我畀咗錢咪代表佢（貿發局）啱？」

職工盟總幹事蒙兆達憂慮，鄭小姐被僱主追討佣金或成為不良示範，私人機構會因此仿效貿發局的做法，將疫情下的經營損失轉嫁員工。