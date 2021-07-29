唐英傑案｜首宗《港區國安法》案　唐英傑求情完畢明午3時判刑 (11:45)

代表唐英傑的資深大律師郭兆銘指出，這是首宗國安法案件，相信公眾已從中了解相關後果。就煽動他人分裂國家罪，郭兆銘認為本案情節較輕，被告只是駕駛電單車展示旗幟，引來旁觀者拍手，相反嚴重的情節應是被煽動者確實因此做出分裂國家的行為，又或者被告本身參與策劃和實施分裂國家，故法庭應根據條文而判處5年以下監禁。

至於恐怖活動罪，郭兆銘形容被告只是鹵莽駕駛，他經過防線時有意避開警員，並非刻意攻擊警員，而3名受傷警員的傷勢亦不嚴重，認為3至10年監禁合適，冀法庭考慮兩項控罪涉及同一事件，將兩罪刑罰同期執行，予以輕判。

辯方又引述由家人、朋友和前僱主撰寫的求情信，稱被告祖母早前患癌，不知能否等待被告出獄，她期盼能在臨終前再次擁抱被告。

辯方又透露，中五畢業的被告現正修讀管理及英文課程，希望能在出獄後好好在餐廳工作；另外他對撞傷警員感十分抱歉和後悔。

庭上透露，控方呈遞了外國案例及中國內地的刑法書籍，以供法庭作量刑參考。辯方認為兩者均沒有參考價值，因為香港的法規與其他地方不一；控方則重申中國的刑法資料是為了說明國安法有規定最低刑期，除非被告符合國安法第33條列明的減輕處罰情況，否則法庭不得判處低於最低刑期的刑罰。

法官彭寶琴表示，資料只能作參考，重申法庭會以一貫的原則解讀國安法條文。據了解，控方引用的是內地的《刑法條文理解適用與司法實務全書》。

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