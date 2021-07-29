70歲或以上長者今起可領即日籌接種新冠疫苗　排隊市民：方便老人家 (09:55)

居於西灣河的72歲衞先生與太太今早6時許到場，他表示早幾日曾網上預約接種疫苗，但因中央圖書館近日亦額滿，故今日一早出門排隊，稱「早打早着，遲打瞓唔着」。

住在上環的40歲楊女士今早7時許到達，為年約八旬的姨母及姨丈排隊。她說，姨母不良於行，久站會膝蓋痛，「唔想老人家咁辛苦」，故上班前代為排隊，而姨母姨丈則坐在石壆等候。楊女士說即日取籌打針對老人家十分方便，「唔使我擔心」。

88歲鍾女士則從將軍澳乘車來中央圖書館取籌，惟抵達時始得知該處提供科興疫苗，並非她想打的復必泰，但最終仍取了籌。她說，早前一直想打復必泰，但不懂網上預約，雖去錯科興接種中心取籌「有啲失望」，但天氣炎熱，不想再四處奔波。

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