70歲或以上長者今起可領即日籌接種新冠疫苗　排隊市民：方便老人家 (09:55)

全港24間新型冠狀病毒疫苗社區接種中心今日（29日）上午7時45分起向70歲或以上長者派即日籌。今早派籌前，接種科興疫苗的中央圖書館接種中心外有數十名長者排隊取籌，各人熱得滿頭大汗，有不良於行的八旬長者需坐在石壆休息。排頭位的72歲梁先生今早6時抵達，稱網上預約「太複雜、好煩」，得悉會派即日籌「就即刻嚟」；而他本身患心臟病，原預約8月諮詢醫生打疫苗意見，但「唔想再等」便來取即日籌，終獲發早上8時至9時期間打針的籌號。
居於西灣河的72歲衞先生與太太今早6時許到場，他表示早幾日曾網上預約接種疫苗，但因中央圖書館近日亦額滿，故今日一早出門排隊，稱「早打早着，遲打瞓唔着」。
住在上環的40歲楊女士今早7時許到達，為年約八旬的姨母及姨丈排隊。她說，姨母不良於行，久站會膝蓋痛，「唔想老人家咁辛苦」，故上班前代為排隊，而姨母姨丈則坐在石壆等候。楊女士說即日取籌打針對老人家十分方便，「唔使我擔心」。
88歲鍾女士則從將軍澳乘車來中央圖書館取籌，惟抵達時始得知該處提供科興疫苗，並非她想打的復必泰，但最終仍取了籌。她說，早前一直想打復必泰，但不懂網上預約，雖去錯科興接種中心取籌「有啲失望」，但天氣炎熱，不想再四處奔波。