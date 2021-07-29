天氣｜天文台料今晚有驟雨狂風雷暴  明日雨勢有時頗大 (16:30)

下午4時，熱帶低氣壓煙花集結在濟南以南約110公里，預料向東北偏北移動，時速約16公里，橫過華東一帶。

【12:50更新】一股活躍西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。中午12時40分，天文台錄得氣溫31.6度，相對濕度78%，紫外線指數為7，屬於高。本港地區今日（29日）下午及今晚天氣預測，大致多雲，間中有驟雨，局部地區有狂風雷暴，下午炎熱。吹和緩西南風。

中午12時，熱帶低氣壓煙花集結在濟南以南約150公里，預料向東北偏北移動，時速約16公里，橫過華東一帶。

【07:30】早上7時30分，天文台錄得氣溫29.3度，相對濕度84%。雷暴警告現正生效。一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。上午5時，熱帶低氣壓煙花集結在濟南以南約280公里，預料向北移動，時速約16公里，橫過華東一帶。天文台預測今日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。最高氣溫約31度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。展望未來兩三日間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。