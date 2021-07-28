新冠肺炎｜6地點納強制檢測　包括香港珀麗酒店【附名單】 (23:48)

任何人於7月4日至7月28日曾身處下列指明地方超過兩小時，須於7月31日或之前接受強制檢測：

‧銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店

任何人於指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於7月31日或之前再次接受強制檢測：

‧於赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓工作的人（6月20日至7月10日）

‧沙田小瀝源路68號廣源商場第3座2樓13號舖麥當勞（7月9日中午12時至下午6時）

‧黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G4B號舖美心MX（7月9日下午6時至10時）

‧黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G7號舖銀咖哩（7月8日下午6時至7月9日凌晨零時）

‧深水埗九江街132號地舖英姐髮型屋（7月9日上午10時至下午1時）

其他較早到期的強制檢測公告

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