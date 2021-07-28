新冠肺炎｜6地點納強制檢測　包括香港珀麗酒店【附名單】 (23:48)

政府今晚（28日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），因應一宗曾於香港居住的非本地確診個案，以及一宗涉L452R變種病毒株輸入個案相關的個案，將6個地點納入新型冠狀病毒強制檢測。
任何人於7月4日至7月28日曾身處下列指明地方超過兩小時，須於7月31日或之前接受強制檢測：
‧銅鑼灣信德街8號香港珀麗酒店
任何人於指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於7月31日或之前再次接受強制檢測：
‧於赤鱲角香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓工作的人（6月20日至7月10日）
‧沙田小瀝源路68號廣源商場第3座2樓13號舖麥當勞（7月9日中午12時至下午6時）
‧黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G4B號舖美心MX（7月9日下午6時至10時）
‧黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G7號舖銀咖哩（7月8日下午6時至7月9日凌晨零時）
‧深水埗九江街132號地舖英姐髮型屋（7月9日上午10時至下午1時）
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