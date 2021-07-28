西醫巫浩源不恰當開藥致病人亡　遺屬不滿懲處太輕入稟求推翻醫委會決定 (20:44)

盧姓入稟人為死者阿強的妻子，建議答辯人為醫委會。死者的妻子在庭外表示，巫浩源是她相識多年的家庭醫生，事後沒有收到對方慰問和道歉，批評巫浩源「一啲道德心都無」。死者的胞姊表示，對醫委會的決定感到失望，希望透過司法覆核討回公道。

入稟狀指出，事主阿強2016年10月起急性痛風發作，五度向巫浩源求診，獲處方痛風藥「秋水仙鹼」和「甲氨蝶呤」。半個月後，阿強病情惡化，巫浩源發信轉介他到東區醫院急症室，信中僅列出處方秋水仙鹼，沒有提及甲氨蝶呤。

阿強留院3日後，醫院藥劑師致電巫浩源，才知悉阿強服食過甲氨蝶呤，遂向阿強處方甲氨蝶呤的解藥劑。根據藥劑師的紀錄，腹膜透析病人不適宜服用秋水仙鹼和甲氨蝶呤。同日，阿強轉至深切治療部，被發現因藥物中毒導致器官功能衰竭，翌日凌晨不治。

原告事後向醫委會投訴，巫浩源承認指控後，被判停牌3個月，緩刑18個月。原告表示，醫委會研訊小組沒有調查巫浩源為何處方涉事藥物，以及轉介信是否有疏漏，故入稟要求推翻醫委會決定。

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