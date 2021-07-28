廚師認寄匿名信予鄧炳強稱全港放炸彈　判囚1年10個月 (17:50)

案情指出，2020年4月21日下午，被告王紹明（51歲）從新聞得知，警方接獲白色粉末遭威脅，他後來飲了一罐啤酒醉倒，加上對當時社會動亂不滿，想到寫警告信給警方。他從女兒的練習簿撕下其中一頁撰寫涉案信件，信中聲稱在全港放置38枚炸彈，「我見你哋O記黑警有個叫李桂華佢好把炮，好得戚和好X串咁叫佢派啲黑警和防暴狗去搵晒出來，比兩日時間佢哋搵」。

被告在蘇屋郵政局用八達通卡購買郵資標籤，寄出信件，並戴上手套避免留下指紋。被告遭住所大廈和郵政局的閉路電視拍下，最終被捕，他警誡下承認案情。

辯方求情時稱，被告為發洩情緒才寫信，屬「惡作劇」。他後天的智力缺損影響自制能力，加上還押期間開始有聽力問題，亦未對任何人造成傷害，或對公眾秩序造成實際影響。

法官李慶年判刑時稱，不同意被告隨機犯案，被告經過深思熟慮，把想法付諸實行，購買郵票及寄出信件，有相當的表達能力，可撰寫口語及粗言。李官稱，被告是心智成熟的成年人，是成功的廚師，育有兩名子女，不能以「惡作劇」淡化行為，稱被告「不是智力有問題，而是智慧有問題」，低估法律後果，但同意案件並非高端策劃。