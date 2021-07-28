越野賽選手喪命　參賽者供稱桂地新村分岔口遇事主「面青口唇白」 (16:33)

32歲男子前年參加「Kill標王越野山賽2019」期間失蹤，搜救人員兩日後於沙田九肚山斜坡發現他的屍體，死因庭今（28日）繼續研訊。法庭重召時任賽事協辦員譚圳烽出庭，死因研訊主任譚皓稱，兩名參賽者指出桂地新村的分岔口沒掛橙帶，惟譚圳烽昨（27日）供稱該處有橙帶標示路線，兩者證供不符，譚圳烽今日改稱不曾經過該處，僅聽一名參賽者提起有橙帶，故不排除沒橙帶的可能。
死者為郭遠雄（終年32歲），家屬一方沒律師代表，案件由死因裁判官周慧珠，以及由3女2男組成的陪審團審理。參賽者陳家傑繼續作供，稱前年9月8日在桂地新村的分岔口遇見事主，形容事主「面青口唇白」及冒汗，相信有輕微中暑迹象。
家屬問陳家傑，除桂地新村分岔口外，其間有否遇到指示不清晰的位置，陳家傑稱往九肚山途中曾遇其他參賽者行錯路。他續說，主辦方掛的橙帶沒印上主辦方或比賽名稱，認為即使是有經驗的跑手，判斷力在炎熱天氣下亦會受影響，故清晰指示十分重要；從九肚山跑往桂地新村需時約45分鐘，若行錯路或會缺水缺糧。聆訊午續。
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