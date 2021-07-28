女文員涉襲警　官准手寫代替讀出疑違國安法字眼 (15:02)

30歲女被告馮楚惠報稱文員。案情指出，她在警誡下稱「我想自衛」。辯方今早在庭上指出，案件涉及氣球上「比較敏感字眼」，涉違國安法，又提及昨日（27日）高院的一宗裁決案件，認為氣球上的「4隻宇」不應呈堂，否則會損害被告利益。控方表示，該字眼為控方的環境證供，被告亦未因此被控相關罪行，又引述辯方憂慮傳媒報道相關字眼，提出以手寫代替讀出該字眼。裁判官屈麗雯接納控方建議，庭上只會以紙筆手寫相關字眼。

受襲警員羅啟耀（音）作供稱，當日在淘大商場見一名女子手持透明膠袋，內藏印有涉觸犯國安法字句的氣球，於是尾隨事主至安達邨誠達樓，向事主表明警員身分後阻止她離開，並要求搜查攜有的行李箱，其間被事主以腳踢小腿3下，事主又拿出𠝹刀指向他。警員之後驗傷，發現左小腿有兩處長半厘米的擦傷痕及左腳踝觸痛。警員在庭上認出被告當時身穿的衣物，與該名女子脗合。審訊午續。