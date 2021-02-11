警破詐騙洗黑錢集團拘29人　46歲女秘書網戀受騙失168萬元 (15:05)

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟表示，涉事詐騙集團於去年7月至今年5月連番犯案，透過網上情緣及電郵行騙，另以1000元至數千元報酬誘使本地外傭開納35個銀行戶口接收及清洗黑錢。警方經調查，於過去兩日（26及27日）採取行動，於全港多區拘捕2名主腦、3名骨幹成員及24名外傭，涉嫌洗黑錢。

被捕一名尼日利亞籍男主腦及一名菲律賓籍骨幹女成員持身分證，分別報稱任貿易生意及無業，另外一名尼日利亞籍男主腦、一名尼日利亞籍男骨幹成員及一名菲律賓籍女骨幹成員則持行街紙，均報稱無業。被捕另外23名菲傭及一名印傭（介乎29至51歲）則涉借出戶口清洗黑錢。

4男16女事主（介乎21至73歲）墮網上情緣騙局，分別損失7000元至168萬元不等，損失最多的事主為一名46歲女秘書，與一名自稱「塞浦路斯電腦技術員」發生網戀受騙；另有一間本地會計公司及一間海外時裝公司於去年7月至12月期間誤墮電郵騙案，分別損失14萬元及40萬元。警方稱，涉款合共1300萬元，該集團另有清洗1400萬元不明來歷資金，正調查該筆資金來源。

涉事詐騙集團運作近一年，假扮來自歐美或東南亞的專業人士，在網上結識事主，以急需周轉或寄出貴重禮物需清關費等藉口向事主索款，騙款存至指定傀儡戶口後，集團成員會利用銀行卡短時間內提取所有現金，主腦再把現金存入其公司戶口及轉至多個本地、內地及海外公司戶口清洗黑錢。

警方檢獲超過100張銀行卡、33萬元現金及一批數錢機，現已凍結150萬元相關犯罪得益。