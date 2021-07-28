天氣｜天文台料明日間中有驟雨及狂風雷暴 (17:50)

下午4時，熱帶低氣壓煙花集結在南京之西北約220公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，橫過華東一帶。

【12:40】一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港大部分地區今日正午時分，氣溫上升至33度左右。中午12時40分，天文台錄得氣溫33.2度，相對濕度71%，紫外線指數為10，屬於甚高。本港地區今日下午及今晚天氣預測，下午酷熱，短暫時間有陽光，局部地區有驟雨及雷暴，稍後驟雨較多，吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。

中午12時，熱帶低氣壓煙花集結在南京之西北約170公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，橫過華東內陸。

【08:00】上午8時，熱帶低氣壓煙花集結在南京之西北約110公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過華東內陸。本港地區今日天氣預測天氣酷熱，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，最高氣溫約33度。稍後驟雨較多，局部地區有雷暴。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。

展望未來數天驟雨增多及有雷暴。